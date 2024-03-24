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В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей - РИА Новости, 24.03.2024
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В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей
В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей - РИА Новости, 24.03.2024
В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 - в Самарскую область. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T08:30
2024-03-24T08:30
специальная военная операция на украине
самарская область
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 - в Самарскую область. Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что если обстановка не изменится в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить руководителей регионов, принимающих детей, оставить их до конца учебного года. Такая предварительная договоренность есть со всеми, подчеркнул Гладков. "Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей. Эта работа продолжается каждый день", - добавил он. Гладков также сообщил о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. "Первый этап 113 миллионов, 64 предпринимателя. Полностью все выдали и с завтрашнего дня начнем сбор документов уже по второму этапу. Тоже максимально быстро стараемся отработать по всем документам для того, чтобы такая необходимая помощь дошла до адресата", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240324/pvo-1935390098.html
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935331134.html
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самарская область, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Самарскую и Астраханскую области поедут 690 белгородских детей

Гладков: в Самарскую и Астраханскую области выезжают 690 белгородских детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобусы с детьми
Автобусы с детьми - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автобусы с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 - в Самарскую область.
Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, принять на отдых детей из области предложили более десяти регионов РФ. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
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"Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что если обстановка не изменится в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить руководителей регионов, принимающих детей, оставить их до конца учебного года. Такая предварительная договоренность есть со всеми, подчеркнул Гладков.
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"Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей. Эта работа продолжается каждый день", - добавил он.
Гладков также сообщил о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа.
"Первый этап 113 миллионов, 64 предпринимателя. Полностью все выдали и с завтрашнего дня начнем сбор документов уже по второму этапу. Тоже максимально быстро стараемся отработать по всем документам для того, чтобы такая необходимая помощь дошла до адресата", - отметил губернатор.
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