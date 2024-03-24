https://ria.ru/20240324/delo-1935527349.html

В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме

В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме - РИА Новости, 24.03.2024

В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме

Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T20:42

2024-03-24T20:42

2024-03-24T20:42

в мире

ереван

армения

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. "По факту вторжения трех лиц в Нор-Норкский отдел полиции, угроз и взрыва в главном управлении по расследования преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности СК возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В сообщении уточняется, что двое нападавших были доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями в результате взрыва в отделе полиции. Третий был обезврежен сотрудниками Службы национальной безопасности и задержан. В данный момент проводятся неотложные следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что двое нападавших получили ранение, взорвав свою гранату.

https://ria.ru/20240320/armeniya-1934425518.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения, следственный комитет россии (ск рф)