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В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме - РИА Новости, 24.03.2024
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20:42 24.03.2024
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В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме - РИА Новости, 24.03.2024
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме
Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:42
2024-03-24T20:42
в мире
ереван
армения
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. "По факту вторжения трех лиц в Нор-Норкский отдел полиции, угроз и взрыва в главном управлении по расследования преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности СК возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В сообщении уточняется, что двое нападавших были доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями в результате взрыва в отделе полиции. Третий был обезврежен сотрудниками Службы национальной безопасности и задержан. В данный момент проводятся неотложные следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что двое нападавших получили ранение, взорвав свою гранату.
https://ria.ru/20240320/armeniya-1934425518.html
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в мире, ереван, армения, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Ереван, Армения, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме

СК Армении: после нападения на отдел полиции завели дело по статье "терроризм"

© Стоп-кадр видео из соцсетейУ отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
У отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
© Стоп-кадр видео из соцсетей
У отделения полиции в ереванском районе Нор-Норк взорвана граната
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«
"По факту вторжения трех лиц в Нор-Норкский отдел полиции, угроз и взрыва в главном управлении по расследования преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности СК возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
В сообщении уточняется, что двое нападавших были доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями в результате взрыва в отделе полиции. Третий был обезврежен сотрудниками Службы национальной безопасности и задержан. В данный момент проводятся неотложные следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что двое нападавших получили ранение, взорвав свою гранату.
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В миреЕреванАрменияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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