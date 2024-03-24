https://ria.ru/20240324/delo-1935527349.html
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме - РИА Новости, 24.03.2024
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме
Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T20:42
2024-03-24T20:42
2024-03-24T20:42
в мире
ереван
армения
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935493331_0:336:818:796_1920x0_80_0_0_f8f64bad4a6901a3574a560c8c7f901b.jpg
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. "По факту вторжения трех лиц в Нор-Норкский отдел полиции, угроз и взрыва в главном управлении по расследования преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности СК возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. В сообщении уточняется, что двое нападавших были доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями в результате взрыва в отделе полиции. Третий был обезврежен сотрудниками Службы национальной безопасности и задержан. В данный момент проводятся неотложные следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что двое нападавших получили ранение, взорвав свою гранату.
https://ria.ru/20240320/armeniya-1934425518.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935493331_0:216:818:830_1920x0_80_0_0_7be654c9312c25f3d33fccbc0d49d139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Ереван, Армения, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ереване после нападения на отдел полиции завели дело о терроризме
СК Армении: после нападения на отдел полиции завели дело по статье "терроризм"
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Дело по статье "терроризм" возбудили в Следственном комитете Армении из-за нападения в воскресенье на один из отделов полиции Еревана, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«
"По факту вторжения трех лиц в Нор-Норкский отдел полиции, угроз и взрыва в главном управлении по расследования преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности СК
возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
В сообщении уточняется, что двое нападавших были доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями в результате взрыва в отделе полиции. Третий был обезврежен сотрудниками Службы национальной безопасности и задержан. В данный момент проводятся неотложные следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что двое нападавших получили ранение, взорвав свою гранату.
Армении угрожают внешние недемократические силы, заявил Пашинян