https://ria.ru/20240324/bukhta-1935411391.html

В Севастопольской бухте остановили движение транспорта

В Севастопольской бухте остановили движение транспорта - РИА Новости, 24.03.2024

В Севастопольской бухте остановили движение транспорта

Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T07:52

2024-03-24T07:52

2024-03-24T07:52

происшествия

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении. Причины остановки морского пассажирского движения не называются. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время. Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия