Рейтинг@Mail.ru
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:29
2024-03-24T14:29
в мире
белград (город)
европа
россия
нато
оон
владимир путин
андрей кондрашов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100253/90/1002539032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfa97a789fd8ae890614fa529c30d6bb.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать, заявил президент России Владимир Путин. "Трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо… Без всякой резолюции Совета Безопасности ООН прямо начали военные действия, войну по сути дела, в центре Европы, причём с бомбардировками столицы этой страны Белграда. Ну что же здесь можно сказать. Ничего кроме осуждения", - сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1". В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935469527.html
https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html
белград (город)
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100253/90/1002539032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32b51a33aaab0ccaa984ffe4e1238066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), европа, россия, нато, оон, владимир путин, андрей кондрашов
В мире, Белград (город), Европа, Россия, НАТО, ООН, Владимир Путин, Андрей Кондрашов
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин

Путин: ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Разрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо… Без всякой резолюции Совета Безопасности ООН прямо начали военные действия, войну по сути дела, в центре Европы, причём с бомбардировками столицы этой страны Белграда. Ну что же здесь можно сказать. Ничего кроме осуждения", - сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда
Вчера, 14:16
В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград
20 марта, 09:16
 
В миреБелград (город)ЕвропаРоссияНАТОООНВладимир ПутинАндрей Кондрашов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала