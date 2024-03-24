https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935471226.html
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин - РИА Новости, 24.03.2024
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:29
2024-03-24T14:29
2024-03-24T14:29
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - РИА Новости. Ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать, заявил президент России Владимир Путин. "Трагедия огромная. То, что сделал Запад, это вообще недопустимо… Без всякой резолюции Совета Безопасности ООН прямо начали военные действия, войну по сути дела, в центре Европы, причём с бомбардировками столицы этой страны Белграда. Ну что же здесь можно сказать. Ничего кроме осуждения", - сказал он в фильме Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1". В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935469527.html
https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html
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в мире, белград (город), европа, россия, нато, оон, владимир путин, андрей кондрашов
В мире, Белград (город), Европа, Россия, НАТО, ООН, Владимир Путин, Андрей Кондрашов
Бомбардировки Белграда вызывают только осуждение, заявил Путин
Путин: ничего, кроме осуждения, бомбардировки Белграда не могут вызвать