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Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда - РИА Новости, 24.03.2024
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14:16 24.03.2024 (обновлено: 14:35 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/bombardirovki-1935469527.html
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда - РИА Новости, 24.03.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что своими глазами видел бомбардировки Белграда в 1999 году, "миротворцы" НАТО... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T14:16
2024-03-24T14:35
в мире
белград (город)
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югославия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что своими глазами видел бомбардировки Белграда в 1999 году, "миротворцы" НАТО направляли ракеты на живущий город. В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года. "Я своими глазами все видел. Я остановился в гостинице, у которой открытая такая терраса достаточно высоко. И с этой террасы вместе с владыкой Иринеем Бачским мы имели возможность реально видеть бомбардировки Белграда", - сказал патриарх в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград". Он отметил, что ракеты летели на мирный город, такое невозможно было представить людям, которые не видели ранее военных действий. "Для людей, которые не переживали военных действий, - а я был именно таким, потому что родился после войны, - это воспринималось как какой-то плохой фильм. Потому что все это воспринять как реальность, вне опыта, представить себе невозможно. Это не так, как во время ленинградской блокады, это все иначе: город живет и в этот момент на этот живущий город миротворцы, как они себя называли, направляют ракеты, которые уничтожают здания", - вспоминает патриарх Кирилл. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html
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в мире, белград (город), патриарх кирилл (владимир гундяев), нато, оон, сербия, югославия, андрей кондрашов
В мире, Белград (город), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), НАТО, ООН, Сербия, Югославия, Андрей Кондрашов
Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда

Патриарх Кирилл рассказал, что своими глазами видел бомбардировки Белграда

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что своими глазами видел бомбардировки Белграда в 1999 году, "миротворцы" НАТО направляли ракеты на живущий город.
В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
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«
"Я своими глазами все видел. Я остановился в гостинице, у которой открытая такая терраса достаточно высоко. И с этой террасы вместе с владыкой Иринеем Бачским мы имели возможность реально видеть бомбардировки Белграда", - сказал патриарх в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград".
Он отметил, что ракеты летели на мирный город, такое невозможно было представить людям, которые не видели ранее военных действий.
«
"Для людей, которые не переживали военных действий, - а я был именно таким, потому что родился после войны, - это воспринималось как какой-то плохой фильм. Потому что все это воспринять как реальность, вне опыта, представить себе невозможно. Это не так, как во время ленинградской блокады, это все иначе: город живет и в этот момент на этот живущий город миротворцы, как они себя называли, направляют ракеты, которые уничтожают здания", - вспоминает патриарх Кирилл.
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В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреБелград (город)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)НАТОООНСербияЮгославияАндрей Кондрашов
 
 
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