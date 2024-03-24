Патриарх Кирилл рассказал, что лично видел бомбардировки Белграда
Патриарх Кирилл рассказал, что своими глазами видел бомбардировки Белграда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что своими глазами видел бомбардировки Белграда в 1999 году, "миротворцы" НАТО направляли ракеты на живущий город.
В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
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"Я своими глазами все видел. Я остановился в гостинице, у которой открытая такая терраса достаточно высоко. И с этой террасы вместе с владыкой Иринеем Бачским мы имели возможность реально видеть бомбардировки Белграда", - сказал патриарх в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград".
Он отметил, что ракеты летели на мирный город, такое невозможно было представить людям, которые не видели ранее военных действий.
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"Для людей, которые не переживали военных действий, - а я был именно таким, потому что родился после войны, - это воспринималось как какой-то плохой фильм. Потому что все это воспринять как реальность, вне опыта, представить себе невозможно. Это не так, как во время ленинградской блокады, это все иначе: город живет и в этот момент на этот живущий город миротворцы, как они себя называли, направляют ракеты, которые уничтожают здания", - вспоминает патриарх Кирилл.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.