https://ria.ru/20240324/bolnitsy-1935468638.html

В больницах Москвы после теракта находятся 92 пациента

В больницах Москвы после теракта находятся 92 пациента - РИА Новости, 24.03.2024

В больницах Москвы после теракта находятся 92 пациента

В больницах Москвы после теракта находятся 92 пациента, 7 - в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей, сообщила заммэра столицы... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:10

2024-03-24T14:10

2024-03-24T14:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

украина

анастасия ракова

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В больницах Москвы после теракта находятся 92 пациента, 7 - в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В настоящий момент в столичных больницах на лечении находится 92 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии - 7 пациентов, в тяжелом состоянии - 29 человек, в том числе 2 детей. Пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены из отделений реанимации в профильные отделения. С момента трагедии из московских стационаров выписано 27 человек", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Она также отметила, что лечением занимаются высокопрофессиональные специалисты, к оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды столичных врачей, разных профилей. Пострадавшим продолжает оказываться и психологическая помощь. Кроме того, в сообщении отмечается, что столичные больницы обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, лекарственными препаратами, а также запасом донорской крови и ее компонентов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/putin-1935455734.html

https://ria.ru/20240324/medvedev-1935452580.html

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москва

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россия, москва, украина, анастасия ракова , владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)