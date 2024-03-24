https://ria.ru/20240324/bezopasnost-1935482809.html

РАНХиГС усилил меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле"

РАНХиГС усилил меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 24.03.2024

РАНХиГС усилил меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле"

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ усилила меры безопасности на фоне теракта в концертном зале "Крокус Сити... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:37

2024-03-24T15:37

2024-03-24T15:37

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ усилила меры безопасности на фоне теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", при этом занятия с понедельника будут по расписанию и в очном формате, сообщается в Telegram-канале вуза. "Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты. С понедельника, 25 марта, в Президентской академии занятия будут проходить очно и по расписанию, всё объекты инфраструктуры будут открыты. Возможны изменения в графике проведения массовых мероприятий – об этом будет сообщаться дополнительно. На территории кампуса усилены меры безопасности, просьба отнестись к этому с пониманием", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935409590.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)