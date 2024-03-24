https://ria.ru/20240324/bezopasnost-1935426473.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:41
2024-03-24T09:41
2024-03-24T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935206494.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных воздушных судов