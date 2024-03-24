https://ria.ru/20240324/bezopasnost-1935426473.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.03.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:41

2024-03-24T09:41

2024-03-24T09:41

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935206494.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)