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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/bezopasnost-1935426473.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:41
2024-03-24T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935206494.html
воронежская область
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Дарья Буймова
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных воздушных судов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Воронежский губернатор призвал людей не посещать массовые места
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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