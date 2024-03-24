https://ria.ru/20240324/bankrotstvo-1935394245.html

"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия

"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия - РИА Новости, 24.03.2024

"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия

Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T01:05

2024-03-24T01:05

2024-03-24T01:05

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Знаете, кто будет самозабвенно тратить деньги (на оборону. — Прим. ред.)? США и НАТО. <...> Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим", — считает эксперт.Он обратил внимание, что одна лишь замена ракет устаревших ракет Minuteman III обойдется Штатам в несколько сотен миллиардов долларов. Более того, по словам аналитика, новые вооружения для ядерной триады США будут не только слишком дорогими, но и не подходящими под требования вооруженных сил."Мы никогда даже и не думали, что русские способны на то, что они сейчас делают. <...> Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия", — восхитился Риттер.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

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в мире, россия, сша, америка, скотт риттер, нато