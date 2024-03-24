"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия
Экс-разведчик Риттер: США разорятся, пытаясь нагнать Россию в военной сфере
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания американской МБР Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания американской МБР Minuteman III. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Знаете, кто будет самозабвенно тратить деньги (на оборону. — Прим. ред.)? США и НАТО. <...> Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим", — считает эксперт.
Он обратил внимание, что одна лишь замена ракет устаревших ракет Minuteman III обойдется Штатам в несколько сотен миллиардов долларов. Более того, по словам аналитика, новые вооружения для ядерной триады США будут не только слишком дорогими, но и не подходящими под требования вооруженных сил.
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"Мы никогда даже и не думали, что русские способны на то, что они сейчас делают. <...> Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия", — восхитился Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.