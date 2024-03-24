Рейтинг@Mail.ru
"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия - РИА Новости, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/bankrotstvo-1935394245.html
"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия
"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия - РИА Новости, 24.03.2024
"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия
Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T01:05
2024-03-24T01:05
в мире
россия
сша
америка
скотт риттер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149321/23/1493212396_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_498437d6f45d9c1d0e5f815078bdd9f6.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Знаете, кто будет самозабвенно тратить деньги (на оборону. — Прим. ред.)? США и НАТО. &lt;...&gt; Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. &lt;…&gt; Мы сами себя обанкротим", — считает эксперт.Он обратил внимание, что одна лишь замена ракет устаревших ракет Minuteman III обойдется Штатам в несколько сотен миллиардов долларов. Более того, по словам аналитика, новые вооружения для ядерной триады США будут не только слишком дорогими, но и не подходящими под требования вооруженных сил."Мы никогда даже и не думали, что русские способны на то, что они сейчас делают. &lt;...&gt; Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия", — восхитился Риттер.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149321/23/1493212396_312:0:2689:1783_1920x0_80_0_0_5fb3b82bdfcdc5dfb9a7b3a0470bfd84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, америка, скотт риттер, нато
В мире, Россия, США, Америка, Скотт Риттер, НАТО
"Даже и не думали". В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия

Экс-разведчик Риттер: США разорятся, пытаясь нагнать Россию в военной сфере

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания американской МБР Minuteman III
Испытания американской МБР Minuteman III - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания американской МБР Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ядерные силы США настолько отстали от российских, что Америка рискует разориться, пытаясь их обновить, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Знаете, кто будет самозабвенно тратить деньги (на оборону. — Прим. ред.)? США и НАТО. <...> Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим", — считает эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
13 марта, 16:25
Он обратил внимание, что одна лишь замена ракет устаревших ракет Minuteman III обойдется Штатам в несколько сотен миллиардов долларов. Более того, по словам аналитика, новые вооружения для ядерной триады США будут не только слишком дорогими, но и не подходящими под требования вооруженных сил.
«
"Мы никогда даже и не думали, что русские способны на то, что они сейчас делают. <...> Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия", — восхитился Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
Испытания ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США
8 марта, 04:25
 
В миреРоссияСШААмерикаСкотт РиттерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала