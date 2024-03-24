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Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:51 24.03.2024 (обновлено: 22:33 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/artisty-1935534390.html
Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв
Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв - РИА Новости, 24.03.2024
Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв
Российские артисты в воскресенье возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" и почтили память жертв теракта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:51
2024-03-24T22:33
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Российские артисты в воскресенье возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" и почтили память жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости. Мемориал посетили: группа "Пикник", певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Люся Чеботина, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), представитель дуэта HammAli &amp; Navai Наваи Бакиров, блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты. Navai рассказал журналистам, что его мать чуть не стала свидетелем произошедшего, в момент трагедии она находилась в соседнем зале. "Мы очень все подавлены и, честно говоря, все в ужасе, переживаем, скорбим", - поделился он. Как отметила певица Люся Чеботина, произошедшее должно еще больше сплотить российский народ. "То, что произошло - это действительно зверство, та боль, которая нас всех сплотит, объединит еще сильнее", - сказала она журналистам. Как отметил блогер Влад Бумага (А4), в данном случае слова будут только лишними, признавшись, что от ужаса произошедшего не может не болеть сердце за тех людей, которые стали жертвами теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240324/khudozhnik-1935533614.html
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв

Российские артисты возложили цветы у "Крокуса" и почтили память жертв теракта

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинПроекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Проекция Летят журавли на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Проекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Российские артисты в воскресенье возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" и почтили память жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал посетили: группа "Пикник", певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Люся Чеботина, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты.
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Navai рассказал журналистам, что его мать чуть не стала свидетелем произошедшего, в момент трагедии она находилась в соседнем зале. "Мы очень все подавлены и, честно говоря, все в ужасе, переживаем, скорбим", - поделился он.
Как отметила певица Люся Чеботина, произошедшее должно еще больше сплотить российский народ.
«
"То, что произошло - это действительно зверство, та боль, которая нас всех сплотит, объединит еще сильнее", - сказала она журналистам.
Как отметил блогер Влад Бумага (А4), в данном случае слова будут только лишними, признавшись, что от ужаса произошедшего не может не болеть сердце за тех людей, которые стали жертвами теракта.
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Вчера, 20:58
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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