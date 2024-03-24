https://ria.ru/20240324/artisty-1935534390.html

Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв

Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв - РИА Новости, 24.03.2024

Артисты возложили цветы к мемориалу у "Крокуса" и почтили память жертв

Российские артисты в воскресенье возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" и почтили память жертв теракта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:51

2024-03-24T21:51

2024-03-24T22:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935526546_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab357a52bbf184d5dca1f988d443d500.jpg

КРАСНОГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Российские артисты в воскресенье возложили цветы к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" и почтили память жертв теракта, передает корреспондент РИА Новости. Мемориал посетили: группа "Пикник", певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Люся Чеботина, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты. Navai рассказал журналистам, что его мать чуть не стала свидетелем произошедшего, в момент трагедии она находилась в соседнем зале. "Мы очень все подавлены и, честно говоря, все в ужасе, переживаем, скорбим", - поделился он. Как отметила певица Люся Чеботина, произошедшее должно еще больше сплотить российский народ. "То, что произошло - это действительно зверство, та боль, которая нас всех сплотит, объединит еще сильнее", - сказала она журналистам. Как отметил блогер Влад Бумага (А4), в данном случае слова будут только лишними, признавшись, что от ужаса произошедшего не может не болеть сердце за тех людей, которые стали жертвами теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/khudozhnik-1935533614.html

https://ria.ru/20240324/postradavshie-1935529070.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)