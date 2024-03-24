Архиепископ Красногорска передал пострадавшим при теракте подарки и иконы
Архиепископ Красногорска Фома передал пострадавшим при теракте подарки и иконы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Люди возлагают цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
КОЛОМНА, 24 мар - РИА Новости. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) навестил пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорской больнице №1, передав им подарки и иконы святителя Луки Крымского и пожелания выздоровления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«
"Двадцать четвертого марта 2024 года руководитель административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома посетил Красногорскую больницу №1, где навестил пострадавших от террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл"... Архиерей пообщался с пациентами, передал им благословение святейшего патриарха Кирилла с пожеланиями скорейшего выздоровления и исцеления от телесных и душевных ран, вручил подарки и иконы святителя Луки Крымского. Владыка поблагодарил за усердные труды врачей и медсестер, которые помогают пострадавшим", - сообщает сайт Московской патриархии.
Епископ Фома также провел панихиду у стихийного мемориала на месте трагедии.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.