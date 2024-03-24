https://ria.ru/20240324/arkhiepiskop-1935535166.html

Архиепископ Красногорска передал пострадавшим при теракте подарки и иконы

Архиепископ Красногорска передал пострадавшим при теракте подарки и иконы - РИА Новости, 24.03.2024

Архиепископ Красногорска передал пострадавшим при теракте подарки и иконы

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) навестил пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорской больнице №1, передав им подарки и РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:58

2024-03-24T21:58

2024-03-24T22:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

красногорск

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935482604_0:16:2815:1599_1920x0_80_0_0_ed0e70e6f3848f08d93b6ebddf7779bf.jpg

КОЛОМНА, 24 мар - РИА Новости. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) навестил пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорской больнице №1, передав им подарки и иконы святителя Луки Крымского и пожелания выздоровления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Двадцать четвертого марта 2024 года руководитель административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома посетил Красногорскую больницу №1, где навестил пострадавших от террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл"... Архиерей пообщался с пациентами, передал им благословение святейшего патриарха Кирилла с пожеланиями скорейшего выздоровления и исцеления от телесных и душевных ран, вручил подарки и иконы святителя Луки Крымского. Владыка поблагодарил за усердные труды врачей и медсестер, которые помогают пострадавшим", - сообщает сайт Московской патриархии. Епископ Фома также провел панихиду у стихийного мемориала на месте трагедии. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/artisty-1935534390.html

https://ria.ru/20240324/memorial-1935532821.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935533400.html

россия

красногорск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, красногорск, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)