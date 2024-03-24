https://ria.ru/20240324/angola-1935417394.html

МИД Анголы осудил теракт в Красногорске

МИД Анголы осудил теракт в Красногорске - РИА Новости, 24.03.2024

МИД Анголы осудил теракт в Красногорске

Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в Красногорске и выразило соболезнования правительству России и семьям погибших в результате нападения. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T08:48

2024-03-24T08:48

2024-03-24T09:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

ангола

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в Красногорске и выразило соболезнования правительству России и семьям погибших в результате нападения. "Ввиду событий, произошедших в Москве 22 марта, власти Анголы решительно осуждают теракт, который неоправданно унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают свое полное возмущение этим гнусным преступлением, которое может заслуживать лишь самого резкого и твердого неприятия... Власти Анголы выражают правительству Российской Федерации и семьям погибших свои самые глубокие соболезнования", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ангольского МИД в соцсети LinkedIn. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ангола, крокус сити холл