https://ria.ru/20240324/aliev-1935462726.html

Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил ему, всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в "Крокусе",... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:27

2024-03-24T13:27

2024-03-24T13:47

теракт в "крокус сити холле"

ильхам алиев

крокус сити холл

азербайджан

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БАКУ, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил ему, всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства."24 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Алиев в ходе разговора еще раз от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования ему, народу России, членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холл", пожелал скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Алиев также отметил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт."Алиев заявил, что наша страна и наш народ находятся рядом с Россией и российским народом в эти тяжелые часы. Президент России поблагодарил президента Азербайджана за соболезнования и проявленную солидарность. Главы государств подчеркнули, что и в дальнейшем будут продолжены совместные усилия в сфере борьбы с терроризмом", - отмечается в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ильхам алиев, крокус сити холл, азербайджан