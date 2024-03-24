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Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:27 24.03.2024 (обновлено: 13:47 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/aliev-1935462726.html
Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"
Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил ему, всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в "Крокусе",... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:27
2024-03-24T13:47
теракт в "крокус сити холле"
ильхам алиев
крокус сити холл
азербайджан
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БАКУ, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил ему, всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства."24 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Алиев в ходе разговора еще раз от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования ему, народу России, членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холл", пожелал скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Алиев также отметил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт."Алиев заявил, что наша страна и наш народ находятся рядом с Россией и российским народом в эти тяжелые часы. Президент России поблагодарил президента Азербайджана за соболезнования и проявленную солидарность. Главы государств подчеркнули, что и в дальнейшем будут продолжены совместные усилия в сфере борьбы с терроризмом", - отмечается в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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ильхам алиев, крокус сити холл, азербайджан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Ильхам Алиев, Крокус Сити Холл, Азербайджан
Алиев выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Алиев выразил соболезнования Путину и всем россиянам из-за теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил главе РФ Владимиру Путину и выразил ему, всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.
"24 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Алиев в ходе разговора еще раз от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил соболезнования ему, народу России, членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холл", пожелал скорейшего исцеления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
По данным пресс-службы, Алиев также отметил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт.
"Алиев заявил, что наша страна и наш народ находятся рядом с Россией и российским народом в эти тяжелые часы. Президент России поблагодарил президента Азербайджана за соболезнования и проявленную солидарность. Главы государств подчеркнули, что и в дальнейшем будут продолжены совместные усилия в сфере борьбы с терроризмом", - отмечается в сообщении.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Ильхам АлиевКрокус Сити ХоллАзербайджан
 
 
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