https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935536100.html
Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли"
Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024
Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли"
Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:03
2024-03-24T22:03
2024-03-24T22:03
теракт в "крокус сити холле"
россия
маргарита симоньян
пермь
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935526546_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab357a52bbf184d5dca1f988d443d500.jpg
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард Соснин. Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. "Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии... Сейчас важно единение общества – мы скорбим всей страной", - написал Соснин в своем Telegram-канале в воскресенье. Он также опубликовал фотографии крупных ТЦ Перми – "Айсберг" и "iMall Эспланада" (оба здания расположены в центре города), на больших фасадных экранах которых появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, пермь, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Маргарита Симоньян, Пермь, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус Сити Холл
Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли"
В Перми в память о жертвах теракта на медиафасадах появились белые журавли
ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард Соснин.
Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта.
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"Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии... Сейчас важно единение общества – мы скорбим всей страной", - написал Соснин в своем Telegram-канале в воскресенье.
Он также опубликовал фотографии крупных ТЦ Перми – "Айсберг" и "iMall Эспланада" (оба здания расположены в центре города), на больших фасадных экранах которых появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.