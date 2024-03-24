https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935536100.html

Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли"

Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли" - РИА Новости, 24.03.2024

Пермь присоединилась к акции памяти "Летят журавли"

Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:03

2024-03-24T22:03

2024-03-24T22:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

маргарита симоньян

пермь

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Пермь присоединилась к акции памяти жертв теракта, на медиафасадах в городе появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо, сообщил мэр Эдуард Соснин. Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли", она дала старт акции памяти жертв теракта. "Белые журавли появились и на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии... Сейчас важно единение общества – мы скорбим всей страной", - написал Соснин в своем Telegram-канале в воскресенье. Он также опубликовал фотографии крупных ТЦ Перми – "Айсберг" и "iMall Эспланада" (оба здания расположены в центре города), на больших фасадных экранах которых появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935533400.html

россия

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, маргарита симоньян, пермь, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл