https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935535331.html

В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе"

В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе"

Акцию "Свеча памяти" провели в воскресенье в центре Москвы, участники зажгли свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус сити холле", сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:58

2024-03-24T21:58

2024-03-24T23:40

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

украина

владимир путин

алексей шапошников

маргарита симоньян

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Акцию "Свеча памяти" провели в воскресенье в центре Москвы, участники зажгли свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус сити холле", сообщил в Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "Сегодня, в день общенационального траура по погибшим в "Крокус сити холле", во многих российских регионах проходят акции "Свеча памяти". Перед зданием столичного парламента, в самом центре Москвы, свечами выложили слова в память о жертвах террористического акта: "Крокус. Скорбим", - написал Шапошников. Он поблагодарил людей, которые приняли участие в акции. "Каждый из нас тяжело переживает случившееся, и только все вместе мы сможем справиться с этой страшной трагедией. Светлая память погибшим! Москва скорбит", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Журавли на медиаэкранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле" Журавли на экранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле" 2024-03-24T21:58 true PT0M13S

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