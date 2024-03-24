https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935535331.html
В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе"
В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе"
Акцию "Свеча памяти" провели в воскресенье в центре Москвы, участники зажгли свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус сити холле", сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:58
2024-03-24T21:58
2024-03-24T23:40
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
украина
владимир путин
алексей шапошников
маргарита симоньян
крокус
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Акцию "Свеча памяти" провели в воскресенье в центре Москвы, участники зажгли свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус сити холле", сообщил в Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "Сегодня, в день общенационального траура по погибшим в "Крокус сити холле", во многих российских регионах проходят акции "Свеча памяти". Перед зданием столичного парламента, в самом центре Москвы, свечами выложили слова в память о жертвах террористического акта: "Крокус. Скорбим", - написал Шапошников. Он поблагодарил людей, которые приняли участие в акции. "Каждый из нас тяжело переживает случившееся, и только все вместе мы сможем справиться с этой страшной трагедией. Светлая память погибшим! Москва скорбит", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Журавли на медиаэкранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
Журавли на экранах Москвы и Подмосковья в память о погибших в "Крокус сити холле"
2024-03-24T21:58
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PT0M13S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, украина, владимир путин, алексей шапошников, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Алексей Шапошников, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы прошла акция "Свеча памяти" о жертвах трагедии в "Крокусе"
В Москве свечами выложили слова "Крокус. Скорбим" в память о жертвах теракта
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Акцию "Свеча памяти" провели в воскресенье в центре Москвы, участники зажгли свечи в память о жертвах трагедии в "Крокус сити холле", сообщил в Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Сегодня, в день общенационального траура по погибшим в "Крокус сити холле", во многих российских регионах проходят акции "Свеча памяти". Перед зданием столичного парламента, в самом центре Москвы, свечами выложили слова в память о жертвах террористического акта: "Крокус. Скорбим", - написал Шапошников.
Он поблагодарил людей, которые приняли участие в акции.
"Каждый из нас тяжело переживает случившееся, и только все вместе мы сможем справиться с этой страшной трагедией. Светлая память погибшим! Москва скорбит", - добавил он.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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