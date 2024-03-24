https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935529274.html

В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе"

В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе"

Более ста человек пришли на площадь Южного мола в Сочи и выложили надпись из зажженных свечей "Сочи скорбит" в день общенационального траура жертвам теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T21:00

2024-03-24T21:00

2024-03-24T21:01

теракт в "крокус сити холле"

россия

сочи

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Более ста человек пришли на площадь Южного мола в Сочи и выложили надпись из зажженных свечей "Сочи скорбит" в день общенационального траура жертвам теракта в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации города. Также в субботу напротив железнодорожного вокзала Сочи у МАФа "Москва" был организован стихийными мемориал, куда неравнодушные приносили свечи и цветы. "В день общенационального траура по жертвам теракта в Подмосковье в Сочи прошла всероссийская памятная акция. Более ста человек выложили из горящих свечей надпись "Сочи скорбит" на площади Южного мола. Жители нашего города и многочисленные гости сегодня вечером собрались вместе, потому что невозможно остаться равнодушными к страданиям других людей. Их объединили общая скорбь по жертвам теракта, искреннее сопереживание и желание поддержать пострадавших", - сказано в Telegram-канале сочинской мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости в торговом центре "Море Молл" и в некоторых ресторанах отключена музыка, в городе приспущены флаги, отменены культурные мероприятия, занятия в государственных вузах, многие предприниматели отказались от увеселительных развлечений. По словам Николы Радановича, участника Всемирного фестиваля молодёжи, который в начале марта прошел на федеральной территории Сириус, трагедия привела жителей Сербии в состояние глубокой печали. "Я очень расстроен трагедией, постигшей наш братский народ в России. Сербия в настоящее время находится в состоянии хаоса, и все граждане находятся в состоянии глубокой печали. Мы молимся о том, чтобы граждане России были мужественными и не теряли своей безопасности, и с раннего утра в православных храмах Сербии проводятся литургии в память о жертвах. Жители Белграда собрались в знак поддержки перед посольством Российской Федерации в Белграде и перед Российским домом культуры и науки", - сказал собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сочи, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)