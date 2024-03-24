https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935529274.html
В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе"
В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе"
Более ста человек пришли на площадь Южного мола в Сочи и выложили надпись из зажженных свечей "Сочи скорбит" в день общенационального траура жертвам теракта в... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T21:00
2024-03-24T21:00
2024-03-24T21:01
теракт в "крокус сити холле"
россия
сочи
украина
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935527955_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_acbe0dd9d099ba3f1c4bbde66b746b04.jpg
СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Более ста человек пришли на площадь Южного мола в Сочи и выложили надпись из зажженных свечей "Сочи скорбит" в день общенационального траура жертвам теракта в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации города. Также в субботу напротив железнодорожного вокзала Сочи у МАФа "Москва" был организован стихийными мемориал, куда неравнодушные приносили свечи и цветы. "В день общенационального траура по жертвам теракта в Подмосковье в Сочи прошла всероссийская памятная акция. Более ста человек выложили из горящих свечей надпись "Сочи скорбит" на площади Южного мола. Жители нашего города и многочисленные гости сегодня вечером собрались вместе, потому что невозможно остаться равнодушными к страданиям других людей. Их объединили общая скорбь по жертвам теракта, искреннее сопереживание и желание поддержать пострадавших", - сказано в Telegram-канале сочинской мэрии. Как передает корреспондент РИА Новости в торговом центре "Море Молл" и в некоторых ресторанах отключена музыка, в городе приспущены флаги, отменены культурные мероприятия, занятия в государственных вузах, многие предприниматели отказались от увеселительных развлечений. По словам Николы Радановича, участника Всемирного фестиваля молодёжи, который в начале марта прошел на федеральной территории Сириус, трагедия привела жителей Сербии в состояние глубокой печали. "Я очень расстроен трагедией, постигшей наш братский народ в России. Сербия в настоящее время находится в состоянии хаоса, и все граждане находятся в состоянии глубокой печали. Мы молимся о том, чтобы граждане России были мужественными и не теряли своей безопасности, и с раннего утра в православных храмах Сербии проводятся литургии в память о жертвах. Жители Белграда собрались в знак поддержки перед посольством Российской Федерации в Белграде и перед Российским домом культуры и науки", - сказал собеседник агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html
https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935517930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Сочи, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи прошла всероссийская акция памяти о жертвах теракта в "Крокусе"
Сто человек выложили надпись из свечей "Сочи Скорбит" в память о жертвах теракта
СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Более ста человек пришли на площадь Южного мола в Сочи и выложили надпись из зажженных свечей "Сочи скорбит" в день общенационального траура жертвам теракта в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации города.
Также в субботу напротив железнодорожного вокзала Сочи у МАФа "Москва" был организован стихийными мемориал, куда неравнодушные приносили свечи и цветы.
На здании "Крокуса" появилась проекция "Летят журавли"
"В день общенационального траура по жертвам теракта в Подмосковье в Сочи прошла всероссийская памятная акция. Более ста человек выложили из горящих свечей надпись "Сочи скорбит" на площади Южного мола. Жители нашего города и многочисленные гости сегодня вечером собрались вместе, потому что невозможно остаться равнодушными к страданиям других людей. Их объединили общая скорбь по жертвам теракта, искреннее сопереживание и желание поддержать пострадавших", - сказано в Telegram-канале сочинской мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости в торговом центре "Море Молл" и в некоторых ресторанах отключена музыка, в городе приспущены флаги, отменены культурные мероприятия, занятия в государственных вузах, многие предприниматели отказались от увеселительных развлечений.
По словам Николы Радановича, участника Всемирного фестиваля молодёжи, который в начале марта прошел на федеральной территории Сириус, трагедия привела жителей Сербии в состояние глубокой печали. "Я очень расстроен трагедией, постигшей наш братский народ в России. Сербия в настоящее время находится в состоянии хаоса, и все граждане находятся в состоянии глубокой печали. Мы молимся о том, чтобы граждане России были мужественными и не теряли своей безопасности, и с раннего утра в православных храмах Сербии проводятся литургии в память о жертвах. Жители Белграда собрались в знак поддержки перед посольством Российской Федерации в Белграде и перед Российским домом культуры и науки", - сказал собеседник агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Акция "Летят журавли" в память о погибших в теракте в "Крокусе"