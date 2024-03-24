По всей России проходит акция "Свеча памяти"
Росмолодежь: по всей России проходит акция "Свеча памяти"
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Цветы у стихийного мемориала на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная жертвам теракта в "Крокус Сити Холле", проходит по всей России, сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
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"По всей России проходит акция "Свеча памяти". Дети, молодые и взрослые люди собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от ужасной трагедии, случившейся в "Крокус Сити Холле", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Теракт в "Крокусе"
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.