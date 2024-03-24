https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935512671.html

"Движение первых" присоединилось к акции памяти жертв теракта в "Крокусе"

"Движение первых" присоединилось к акции памяти жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

"Движение первых" присоединилось к акции памяти жертв теракта в "Крокусе"

Всероссийское сообщество детей и молодёжи "Движение первых" присоединилось к всероссийской акции по созданию "цветов Крокуса" в память о жертвах теракта в... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T18:51

2024-03-24T18:51

2024-03-24T18:51

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Всероссийское сообщество детей и молодёжи "Движение первых" присоединилось к всероссийской акции по созданию "цветов Крокуса" в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в движении. "В память обо всех жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, "Движение первых" присоединяется к всероссийской акции. Смотри видеоинструкцию и создай своими руками оригами цветка крокуса, символизирующего надежду. Собираясь завтра в школу, прикрепи его на одежду или рюкзак", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Движения первых". Отмечается, что все желающие поучаствовать в акции могут выразить свою поддержку близким пострадавших и показать единение народов России, опубликовав фото и видео с цветками и словами солидарности в своих социальных сетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе. "Присоединяйся к акции и поделись своей верой в будущее со всей страной!" - призвали в сообществе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/zanyatiya-1935510169.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935494522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус