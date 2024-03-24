"Движение первых" присоединилось к акции памяти жертв теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Всероссийское сообщество детей и молодёжи "Движение первых" присоединилось к всероссийской акции по созданию "цветов Крокуса" в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в движении. "В память обо всех жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, "Движение первых" присоединяется к всероссийской акции. Смотри видеоинструкцию и создай своими руками оригами цветка крокуса, символизирующего надежду. Собираясь завтра в школу, прикрепи его на одежду или рюкзак", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Движения первых". Отмечается, что все желающие поучаствовать в акции могут выразить свою поддержку близким пострадавших и показать единение народов России, опубликовав фото и видео с цветками и словами солидарности в своих социальных сетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе. "Присоединяйся к акции и поделись своей верой в будущее со всей страной!" - призвали в сообществе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Цветы у стихийного мемориала по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Всероссийское сообщество детей и молодёжи "Движение первых" присоединилось к всероссийской акции по созданию "цветов Крокуса" в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в движении.
"В память обо всех жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, "Движение первых" присоединяется к всероссийской акции. Смотри видеоинструкцию и создай своими руками оригами цветка крокуса, символизирующего надежду. Собираясь завтра в школу, прикрепи его на одежду или рюкзак", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Движения первых".
Тему занятия "Разговоры о важном" заменили на "Единство народов России"
Вчера, 18:31
Отмечается, что все желающие поучаствовать в акции могут выразить свою поддержку близким пострадавших и показать единение народов России, опубликовав фото и видео с цветками и словами солидарности в своих социальных сетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе.
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"Присоединяйся к акции и поделись своей верой в будущее со всей страной!" - призвали в сообществе.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
В США заявили о непричастности Украины к теракту в "Крокусе"
Вчера, 16:54
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент сообщил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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