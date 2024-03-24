https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935480957.html
Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе"
Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024
Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе"
Участники Всемирного фестиваля молодежи запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию") в поддержку пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T15:24
2024-03-24T15:24
2024-03-24T17:46
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
ксения разуваева
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию") в поддержку пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле", сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в Telegram-канале. "Уже писала о том, как иностранцы поддерживают нас в это трудное время. Вчера участники ВФМ запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию"). Ее поддержали тысячи иностранцев, которые не были участниками фестиваля, но искренне скорбят вместе с нами. В социальных сетях они выкладывают слова поддержки российскому народу и осуждают терроризм в любом его проявлении", - написала Разуваева.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, ксения разуваева, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Ксения Разуваева, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе"
Участники ВФМ начали акцию #prayforRussia в поддержку пострадавших в "Крокусе"