https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935480957.html

Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе"

Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Участники ВФМ запустили акцию в поддержку пострадавших в "Крокусе"

Участники Всемирного фестиваля молодежи запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию") в поддержку пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:24

2024-03-24T15:24

2024-03-24T17:46

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

ксения разуваева

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию") в поддержку пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле", сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в Telegram-канале. "Уже писала о том, как иностранцы поддерживают нас в это трудное время. Вчера участники ВФМ запустили акцию #prayforRussia ("Молимся за Россию"). Ее поддержали тысячи иностранцев, которые не были участниками фестиваля, но искренне скорбят вместе с нами. В социальных сетях они выкладывают слова поддержки российскому народу и осуждают терроризм в любом его проявлении", - написала Разуваева.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/terakt-1935440326.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, ксения разуваева, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин