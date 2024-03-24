https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935473819.html

У "Крокуса" пройдет акция солидарности с пострадавшими при теракте

У "Крокуса" пройдет акция солидарности с пострадавшими при теракте - РИА Новости, 24.03.2024

У "Крокуса" пройдет акция солидарности с пострадавшими при теракте

Акция солидарности с пострадавшими в результате теракта пройдет у народного мемориала у "Крокус сити холла" в воскресенье в 20.00, сообщили в администрации... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:44

2024-03-24T14:44

2024-03-24T14:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

маргарита симоньян

крокус

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Акция солидарности с пострадавшими в результате теракта пройдет у народного мемориала у "Крокус сити холла" в воскресенье в 20.00, сообщили в администрации Красногорска. "Сегодня, 24 марта, в 20.00 старт акции солидарности. К акции можно будет присоединиться у мемориального комплекса на Красной горке и у народного мемориала у Крокуса", - сообщается в Telegram-канале администрации. Согласно сообщению, волонтеры "Молодой гвардии Единой России" выложат световую картину из 10 тысяч свечей в память о жертвах теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935403290.html

https://ria.ru/20240323/mashina-1935229377.html

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россия, маргарита симоньян, крокус, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)