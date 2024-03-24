Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников "Крокуса", помогавших в эвакуации

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил благодарность сотрудникам концертного зала "Крокус сити холл", которые работали в ночь теракта и помогали людям выбраться из здания. "Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус сити холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", - написал артист в Instagram*.Он отметил нескольких сотрудников поименно: среди них были режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименко, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник "Крокус сити холла" Алексей Осанушков, работник гардероба Ислам Халилов. Также артист опубликовал их фотографии. "Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт", - заключил Агаларов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Машины скорой помощи и полиции у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил благодарность сотрудникам концертного зала "Крокус сити холл", которые работали в ночь теракта и помогали людям выбраться из здания.
"Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус сити холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", - написал артист в Instagram*.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Он отметил нескольких сотрудников поименно: среди них были режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименко, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник "Крокус сити холла" Алексей Осанушков, работник гардероба Ислам Халилов. Также артист опубликовал их фотографии.
"Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт", - заключил Агаларов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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