https://ria.ru/20240324/agalarov-1935485769.html

Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников "Крокуса", помогавших в эвакуации

Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников "Крокуса", помогавших в эвакуации - РИА Новости, 24.03.2024

Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников "Крокуса", помогавших в эвакуации

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил благодарность сотрудникам концертного зала "Крокус сити холл",... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:54

2024-03-24T15:54

2024-03-24T16:16

теракт в "крокус сити холле"

эмин агаларов

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил благодарность сотрудникам концертного зала "Крокус сити холл", которые работали в ночь теракта и помогали людям выбраться из здания. "Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус сити холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедий, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", - написал артист в Instagram*.Он отметил нескольких сотрудников поименно: среди них были режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименко, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник "Крокус сити холла" Алексей Осанушков, работник гардероба Ислам Халилов. Также артист опубликовал их фотографии. "Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт", - заключил Агаларов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эмин агаларов, россия, крокус сити холл