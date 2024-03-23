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Живущие вблизи "Крокуса" приносят еду и чай для волонтеров и полиции

Живущие вблизи "Крокуса" приносят еду и чай для волонтеров и полиции - РИА Новости, 23.03.2024

Живущие вблизи "Крокуса" приносят еду и чай для волонтеров и полиции

Жители ближайших к "Крокусу" домов приносят сотрудникам полиции и волонтерам горячий чай и еду и воду. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:13

2024-03-23T04:13

2024-03-23T04:18

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

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КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Жители ближайших к "Крокусу" домов приносят сотрудникам полиции и волонтерам горячий чай и еду и воду. "Недалеко живем, узнала, когда готовила, - сказала девушка, принесшая чай и еду работающим около "Крокуса". - Пока готовила, не принимала всерьез, а потом, когда закончила, до меня дошло, что произошло. Мурашки до сих пор не отпускают". Она также сообщила, что слышала звук взрыва в "Крокусе". "Было похоже на глухой шлепок. Я парикмахер, и у меня много клиентов, которые посещают эти концерты. Я не знаю, кто завтра придет, а кто нет", - добавила она.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, россия