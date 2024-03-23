https://ria.ru/20240323/zakon-1935377476.html

Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России

Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России - РИА Новости, 23.03.2024

Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, соответствующий документ... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:02

2024-03-23T22:02

2024-03-23T22:02

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования. "В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др", - следует из сопроводительных материалов к закону. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. "Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - заявил ранее РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, главный смысл закона в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, на этом основывались разработчики документа.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф