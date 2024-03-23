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Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России - РИА Новости, 23.03.2024
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22:02 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/zakon-1935377476.html
Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России
Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России - РИА Новости, 23.03.2024
Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, соответствующий документ... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:02
2024-03-23T22:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования. "В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др", - следует из сопроводительных материалов к закону. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. "Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - заявил ранее РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, главный смысл закона в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, на этом основывались разработчики документа.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Образовательные учреждения обязали вывешивать флаг России

Путин подписал закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российские флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования.
"В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др", - следует из сопроводительных материалов к закону.
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Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
"Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - заявил ранее РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов.
По его словам, главный смысл закона в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, на этом основывались разработчики документа.
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