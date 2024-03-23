https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта - РИА Новости, 23.03.2024
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:50
2024-03-23T22:50
2024-03-23T22:50
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова и ряд других пособников киевского режима в злорадстве в прямом эфире во время теракта в "Крокус сити холле". В своем Telegram-канале она перечислила участников стрима, шедшего во время атаки террористов. По ее сообщению, это были Гордон, один из руководителей запрещенной в России террористической организации "Легион "Cвобода России" Максимилиан Андронников (внесен в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер, представитель главного управления разведки минобороны Украины Юсов, иноагент, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин (иноагент), сбежавший из России во Францию предприниматель Владимир Осечкин (иноагент) и журналист Роман Доброхотов (иноагент). "Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!" - отметила Захарова. Она подчеркнула, что "вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Франция, Мария Захарова, Происшествия
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве при теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова и ряд других пособников киевского режима в злорадстве в прямом эфире во время теракта в "Крокус сити холле".
В своем Telegram-канале она перечислила участников стрима, шедшего во время атаки террористов. По ее сообщению, это были Гордон, один из руководителей запрещенной в России террористической организации "Легион "Cвобода России" Максимилиан Андронников (внесен в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер
, представитель главного управления разведки минобороны Украины Юсов, иноагент, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин
(иноагент), сбежавший из России во Францию
предприниматель Владимир Осечкин
(иноагент) и журналист Роман Доброхотов (иноагент).
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
"Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и ее руководство!" - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что "вот на это Белый дом дает деньги и оружие, взращивая нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента