https://ria.ru/20240323/vzyatka-1935386660.html

Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля

Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля - РИА Новости, 23.03.2024

Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля

Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу, сообщила объединенная... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:13

2024-03-23T23:13

2024-03-23T23:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого. Как информировало областное следственное управление, не называя фамилии чиновника, заместитель главы администрации Пскова, также возглавляющий управление городского хозяйства, стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам с этим предприятием. "Псковским городским судом в отношении Грацкого А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21.05.2024", – сообщается в Telegram-канале судебной пресс-службы Псковской области.

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html

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происшествия, псков, псковская область, россия