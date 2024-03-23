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Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля - РИА Новости, 23.03.2024
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23:13 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/vzyatka-1935386660.html
Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля
Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля - РИА Новости, 23.03.2024
Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля
Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу, сообщила объединенная... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:13
2024-03-23T23:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого. Как информировало областное следственное управление, не называя фамилии чиновника, заместитель главы администрации Пскова, также возглавляющий управление городского хозяйства, стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам с этим предприятием. "Псковским городским судом в отношении Грацкого А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21.05.2024", – сообщается в Telegram-канале судебной пресс-службы Псковской области.
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происшествия, псков, псковская область, россия
Происшествия, Псков, Псковская область, Россия
Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде автомобиля

Замглавы администрации Пскова арестовали за взятку в виде машины за 5 млн руб

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Ранее в пятницу пресс-служба администрации Пскова сообщала РИА Новости о задержании заместителя главы городской администрации Александра Грацкого. Как информировало областное следственное управление, не называя фамилии чиновника, заместитель главы администрации Пскова, также возглавляющий управление городского хозяйства, стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за "своевременное и беспрепятственное" принятие работ по муниципальным контрактам с этим предприятием.
"Псковским городским судом в отношении Грацкого А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21.05.2024", – сообщается в Telegram-канале судебной пресс-службы Псковской области.
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