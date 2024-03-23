https://ria.ru/20240323/vzryv-1935353374.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 23.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне"). РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:24
2024-03-23T19:24
2024-03-23T19:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспільне"). Ранее в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны была объявлена воздушная тревога. "В Николаеве слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТВ. Ранее издание сообщало о взрывах в Харькове, прозвучавших еще до объявления воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в украинском Николаеве прогремел взрыв