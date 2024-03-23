https://ria.ru/20240323/vystavka-1935191425.html

На выставке "Россия" в Москве отменили все мероприятия 23 и 24 марта

На выставке "Россия" в Москве отменили все мероприятия 23 и 24 марта - РИА Новости, 23.03.2024

На выставке "Россия" в Москве отменили все мероприятия 23 и 24 марта

Все культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта отменены на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:45

2024-03-23T08:45

2024-03-23T08:45

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

выставка-форум "россия"

московская область (подмосковье)

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все культурно-развлекательные мероприятия на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 23 и 24 марта отменены на фоне теракта в подмосковном "Крокус сити холле", говорится в сообщении на сайте выставки."Уважаемые гости, 23-24 марта культурно-развлекательные мероприятия на выставке "Россия" отменяются. Выставка "Россия" соболезнует семьям погибших от террористического акта в "Крокус Сити Холле". Сочувствуем близким погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении на сайте. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, выставка-форум "россия", московская область (подмосковье), москва, крокус сити холл