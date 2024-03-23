https://ria.ru/20240323/vladivostok-1935155025.html

Во Владивостоке отменили развлекательные мероприятия

Во Владивостоке отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

Во Владивостоке отменили развлекательные мероприятия

Власти Владивостока отметили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:52

2024-03-23T02:52

2024-03-23T05:16

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

владивосток

россия

крокус

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Власти Владивостока отметили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус Сити Холле". "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате теракта... Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных", - написал в Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков. В муниципалитете уточнили журналистам, что у стелы "Владивосток - город воинской славы" организован мемориал, куда жители могут приносить цветы.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240322/meropriyatiya-1935109242.html

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происшествия, владивосток, россия, крокус