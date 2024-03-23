https://ria.ru/20240323/video-1935246851.html

МЧС опубликовало видео разбора завалов в "Крокус Сити Холле"

МЧС опубликовало видео разбора завалов в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

МЧС опубликовало видео разбора завалов в "Крокус Сити Холле"

Зрительный зал "Крокус Сити Холла" полностью выгорел и разрушен, следует из опубликованного МЧС видео. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:29

2024-03-23T12:29

2024-03-23T17:09

теракт в "крокус сити холле"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

александр бортников

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Зрительный зал "Крокус Сити Холла" полностью выгорел и разрушен, следует из опубликованного МЧС видео.Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более ста человек.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935301662.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

красногорск

брянская область

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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T12:29 true PT0M16S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, происшествия, россия, московская область (подмосковье), красногорск, александр бортников, брянская область