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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 23.03.2024 (обновлено: 22:17 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/ukraina-1935349162.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, после чего была объявлена тревога, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:52
2024-03-23T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего была объявлена тревога, передает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТВ.Мэр города Игорь Терехов заявил о поражении нежилого здания в промзоне."Прилет" в промзоне одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", — говорится в публикации в Telegram-канале чиновника.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, харьков, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремел взрыв

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв

© Фото : Харьковская областная прокуратураПоследствия взрыва в промзоне Харькова
Последствия взрыва в промзоне Харькова - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : Харьковская областная прокуратура
Последствия взрыва в промзоне Харькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего была объявлена тревога, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТВ.
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Мэр города Игорь Терехов заявил о поражении нежилого здания в промзоне.
"Прилет" в промзоне одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", — говорится в публикации в Telegram-канале чиновника.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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