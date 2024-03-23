https://ria.ru/20240323/ukraina-1935349162.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове, после чего была объявлена тревога, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:52

2024-03-23T18:52

2024-03-23T22:17

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, после чего была объявлена тревога, передает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного". Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТВ.Мэр города Игорь Терехов заявил о поражении нежилого здания в промзоне."Прилет" в промзоне одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", — говорится в публикации в Telegram-канале чиновника.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, николаевская область, вооруженные силы рф