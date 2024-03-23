https://ria.ru/20240323/udmurtiya-1935179167.html

В Удмуртии усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

В Удмуртии усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

В Удмуртии усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после теракта в Подмосковье в регионе усилят безопасность в ижевском аэропорту, вокзалах и торговых центрах... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:16

2024-03-23T07:16

2024-03-23T07:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

происшествия

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УФА, 23 мар - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после теракта в Подмосковье в регионе усилят безопасность в ижевском аэропорту, вокзалах и торговых центрах республики. "В первую очередь обращаюсь к подросткам, молодёжи по поводу отмены занятий в школах, техникумах. Успокойтесь, настоятельно прошу не писать дичь в комментариях. Не надо спекулировать на ситуации, если будут какие-то изменения, я сообщу. Сейчас нет никаких оснований для перехода на дистанционное обучение абсолютно. Мы в первую очередь отменяем массовые мероприятия с целью солидарности с жителями Подмосковья. Спать ложитесь и готовьтесь к учебной неделе", - заявил Бречалов в видеообращении в своём Telegram-канале. Он обратился к девушке, которая под его постом написала о потраченных впустую деньгах на билет на концерт: "хочу, чтоб это была самая большая проблема в вашей жизни, я уверен, вам деньги вернут организаторы". "В таких объектах, как торговые центры, аэропорт и вокзал усилим безопасность", - добавил глава Удмуртии. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, московская область (подмосковье), удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, происшествия