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Жители Твери сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

Жители Твери сдают кровь для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Твери сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

В субботу в Твери специально открылась станция переливания крови, где жители города могут сдать кровь для людей, пострадавших в результате трагедии в "Крокус... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:03

2024-03-23T12:03

2024-03-23T12:03

тверская область

происшествия

тверь

россия

красногорск

игорь руденя

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В субботу в Твери специально открылась станция переливания крови, где жители города могут сдать кровь для людей, пострадавших в результате трагедии в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Станция работает с 10.00 до 14.00 по адресу: улица Тамары Ильиной, 20. В частности, в настоящее время вместе с жителями Твери сдают кровь для пострадавших врачи лечебных учреждений города, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области. Решением губернатора региона Игоря Рудени в эти выходные в Тверской области отменены все культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 90 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

тверь

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тверь, россия, красногорск, игорь руденя, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)