https://ria.ru/20240323/trevoga-1935372763.html

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2024

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:53

2024-03-23T21:53

2024-03-23T22:13

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.Ряд украинских СМИ, в частности одесское издание "Думская" сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.Ранее в субботу СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

украина

херсонская область

николаевская область

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