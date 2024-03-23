https://ria.ru/20240323/trevoga-1935372763.html
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:53
2024-03-23T21:53
2024-03-23T22:13
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.Ряд украинских СМИ, в частности одесское издание "Думская" сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.Ранее в субботу СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
"Думская": в подконтрольных Киеву частях Херсонской области прогремели взрывы