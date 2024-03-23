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СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 23.03.2024 (обновлено: 22:13 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/trevoga-1935372763.html
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:53
2024-03-23T22:13
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
николаевская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.Ряд украинских СМИ, в частности одесское издание "Думская" сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.Ранее в субботу СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
украина
херсонская область
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украина, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Николаевская область
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

"Думская": в подконтрольных Киеву частях Херсонской области прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.
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"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
19 марта, 08:00
Ряд украинских СМИ, в частности одесское издание "Думская" сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.
Ранее в субботу СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Николаеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреНиколаевская область
 
 
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