https://ria.ru/20240323/traur-1935369674.html

Никарагуа объявила 24 марта днем национального траура

Никарагуа объявила 24 марта днем национального траура - РИА Новости, 23.03.2024

Никарагуа объявила 24 марта днем национального траура

Правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура в знак солидарности с Российской Федерацией, соответствующее постановление опубликовало... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:29

2024-03-23T21:29

2024-03-23T21:38

теракт в "крокус сити холле"

в мире

никарагуа

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура в знак солидарности с Российской Федерацией, соответствующее постановление опубликовало издание El 19 Digital."Президент и правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур солидарности 24 марта 2024 года в знак неприятия, отвержения и осуждения страшного террористического акта, который в Красногорске под Москвой, Российская Федерация, унес жизни более 133 Русских Братьев и оставил сотни раненых в больницах братской страны", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте El 19 Digital.Согласно тексту документа, акции солидарности пройдут в воскресенье во всех муниципалитетах Никарагуа, в стране будут приспущены государственные флаги.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, никарагуа, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)