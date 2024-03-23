https://ria.ru/20240323/tokaev-1935309170.html

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным теракт в "Крокус сити холл" и выразил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:55

2024-03-23T15:55

2024-03-23T16:06

теракт в "крокус сити холле"

россия

безопасность

касым-жомарт токаев

владимир путин

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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АЛМА-АТА, 23 мар – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным теракт в "Крокус сити холл" и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, сообщает пресс-служба президента Казахстана."В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье", - говорится в сообщении.Сообщается, что глава Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма."В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки", говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, касым-жомарт токаев, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), брянская область, москва