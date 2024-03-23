https://ria.ru/20240323/terakty-1935333240.html

Теракты стали частью методов Запада в борьбе с Россией, заявили в Ливане

Теракты стали частью методов Запада в борьбе с Россией, заявили в Ливане - РИА Новости, 23.03.2024

Теракты стали частью методов Запада в борьбе с Россией, заявили в Ливане

Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" стал частью методов коллективного Запада в борьбе с Россией, рассказал РИА Новости депутат ливанского... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:19

2024-03-23T17:19

2024-03-23T17:20

теракт в "крокус сити холле"

россия

ливан

в мире

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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БЕЙРУТ, 23 мар – РИА Новости. Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" стал частью методов коллективного Запада в борьбе с Россией, рассказал РИА Новости депутат ливанского парламента от "Блока развития и освобождения" Мохаммед Хаваджа. "Соединенные Штаты Америки и Запад классифицируют российское государство как своего врага "номер 1", и подобные террористические акты являются частью продолжающейся войны", - сказал Хаваджа. Ссылаясь на историю российского народа и государства, собеседник агентства подчеркнул, что террористический акт, вопреки ожиданиям коллективного Запада, только усилит сплочённость российского народа вокруг своего руководства в лице внешней угрозы. "Цель этого террористического акта заключалась в дестабилизации безопасности в России и переносе войны на её территорию в попытке настроить российское общественное мнение против правительства, и создать раскол по вопросу военной операции России на Украине", - отметил Хаваджа. Депутат ливанского парламента также отметил, что срок проведения террористического акта был хорошо продуман, добавив, что теракт был совершён после ряда ключевых событий, а именно блокировки Россией и КНР в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по ситуации в секторе Газа, успешного проведения в минувшую неделю выборов президента РФ, и успехов российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции. "Это террористическое нападение имеет американский след, поскольку ИГИЛ* был создан и обучен Соединенными Штатами Америки, и имеет непосредственное отношение к кулуарам (власти -ред.) в Вашингтоне и Израиле. Все действия этой организации были направлены на уничтожение арабской и исламской нации и злоупотребление исламом в интересах его кураторов, а также причинения вреда всем, кто враждует с Соединёнными Штатами", - подчеркнул Хаваджа. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

ливан

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россия, ливан, в мире, крокус сити холл, московская область (подмосковье)