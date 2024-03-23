https://ria.ru/20240323/terakt-1935384960.html

Семьям погибших из Тульской области выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших из Тульской области выплатят по два миллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2024

Семьям погибших из Тульской области выплатят по два миллиона рублей

Два жителя Тульской области погибли и двое пострадали при теракте в "Крокус сити холле", губернатор распорядился выплатить семьям погибших по 2 миллиона рублей, РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:59

2024-03-23T22:59

2024-03-23T22:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

тульская область

брянская область

алексей дюмин

маргарита симоньян

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Два жителя Тульской области погибли и двое пострадали при теракте в "Крокус сити холле", губернатор распорядился выплатить семьям погибших по 2 миллиона рублей, сообщает правительство региона. Ранее правительство Тульской области сообщало, что при теракте погибла местная жительница, а ее 11-летняя дочь госпитализирована с огнестрельным ранением, муж погибшей и старшая дочь спаслись. "По последней информации, в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли двое и пострадали еще двое жителей Тульской области. По решению губернатора Алексея Дюмина семьям погибших будет выплачено 2 миллиона рублей, госпитализированным пострадавшим - 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Согласно указу губернатора, по миллиону рублей получат пострадавшие, которые госпитализированы после теракта, тем, кто лечится амбулаторно, выплатят по 500 тысяч рублей. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T22:59 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T22:59 true PT1M18S

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происшествия, россия, тульская область, брянская область, алексей дюмин, маргарита симоньян, владимир путин, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)