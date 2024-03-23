Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
Макгрегор допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ и MI6
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные спецслужбы - ЦРУ и MI6, а злоумышленники были связаны с воюющими на стороне Украины элементами.
По словам Макгрегора, предполагаемые участники террористического акта "напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины". Кроме того, отставной полковник задается вопросом: были ли они связаны с ИГИЛ*? При этом он не находит ответа на этот вопрос.
"Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Макгрегор при этом не привел никаких доказательств своим словам.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
* Запрещенная в России террористическая организация.