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Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:07 23.03.2024 (обновлено: 22:14 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2024
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T22:07
2024-03-23T22:14
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
крокус
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные спецслужбы - ЦРУ и MI6, а злоумышленники были связаны с воюющими на стороне Украины элементами. По словам Макгрегора, предполагаемые участники террористического акта "напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины". Кроме того, отставной полковник задается вопросом: были ли они связаны с ИГИЛ*? При этом он не находит ответа на этот вопрос. "Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ", - написал Макгрегор в соцсети Х. Макгрегор при этом не привел никаких доказательств своим словам. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны сша, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны США, В мире
Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ

Макгрегор допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ и MI6

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные спецслужбы - ЦРУ и MI6, а злоумышленники были связаны с воюющими на стороне Украины элементами.
По словам Макгрегора, предполагаемые участники террористического акта "напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины". Кроме того, отставной полковник задается вопросом: были ли они связаны с ИГИЛ*? При этом он не находит ответа на этот вопрос.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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"Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Макгрегор при этом не привел никаких доказательств своим словам.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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