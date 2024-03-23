https://ria.ru/20240323/terakt-1935378609.html

Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ

Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2024

Экс-советник Пентагона допустил, что к теракту в "Крокусе" причастны ЦРУ

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:07

2024-03-23T22:07

2024-03-23T22:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935128502_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4e276cddce523df401230142c373b61a.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что к теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье могли быть причастны западные спецслужбы - ЦРУ и MI6, а злоумышленники были связаны с воюющими на стороне Украины элементами. По словам Макгрегора, предполагаемые участники террористического акта "напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины". Кроме того, отставной полковник задается вопросом: были ли они связаны с ИГИЛ*? При этом он не находит ответа на этот вопрос. "Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ", - написал Макгрегор в соцсети Х. Макгрегор при этом не привел никаких доказательств своим словам. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны сша, в мире