https://ria.ru/20240323/terakt-1935377286.html

Спасатели помогли паре вернуть паспорта из "Крокуса", заявил Воробьев

Спасатели помогли паре вернуть паспорта из "Крокуса", заявил Воробьев - РИА Новости, 23.03.2024

Спасатели помогли паре вернуть паспорта из "Крокуса", заявил Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился историей спасателей, которые помогли супружеской паре, опаздывающей на самолет, найти паспорта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:00

2024-03-23T22:00

2024-03-23T22:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

москва

андрей воробьев

владимир путин

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился историей спасателей, которые помогли супружеской паре, опаздывающей на самолет, найти паспорта в горевшем "Крокусе", сообщается в Telegram-канале главы региона. "Спасатели рассказали, как сегодня к ним обратилась супружеская пара, которая была вчера в "Крокусе". В гардеробе у них остались паспорта, а сами ребята торопились на самолет. Показали номерок, спасатели дали им каски и провели внутрь. Спасибо, мужики!" - рассказал Воробьев. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T22:00 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянская область, москва, андрей воробьев, владимир путин, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф)