https://ria.ru/20240323/terakt-1935370752.html

В "Крокусе" погибли два добровольца из поискового отряда "Лиза Алерт"

В "Крокусе" погибли два добровольца из поискового отряда "Лиза Алерт" - РИА Новости, 23.03.2024

В "Крокусе" погибли два добровольца из поискового отряда "Лиза Алерт"

Два волонтера поискового отряда "Лиза Алерт" из Ульяновской области погибли во время теракта в "Крокус сити холле", сообщили представители организации в регионе РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:36

2024-03-23T21:36

2024-03-23T21:42

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 23 мар - РИА Новости. Два волонтера поискового отряда "Лиза Алерт" из Ульяновской области погибли во время теракта в "Крокус сити холле", сообщили представители организации в регионе на своей странице во "ВКонтакте". "Горе коснулось и нас – мы потеряли друзей и соратников. Добровольцы отряда "Лиза Алерт" из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский (позывной "Гамлет") и Татьяна Абдулова (позывной "Злюка") стали жертвами теракта 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что Олег был в отряде связистом и старшим поисковой группы, а также "товарищем, на которого всегда можно было положиться". Татьяна также являлась поисковиком и в прошлом - инструктором школы "Лиза Алерт". "Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда", - отметили в региональном отделении отряда. В сообщении уточняется, что Олег и Татьяна встретились в отряде в Ульяновске, а затем вместе переехали в Москву, у них остались дети. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, брянская область, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)