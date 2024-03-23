https://ria.ru/20240323/terakt-1935369255.html

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после ЧП в "Крокусе"

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после ЧП в "Крокусе"

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования россиянам в связи с терактом в Подмосковье. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:21

2024-03-23T21:21

2024-03-23T21:22

теракт в "крокус сити холле"

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935358405_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_b13f1d0963b5d2fd95f63151e526df03.jpg

БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. МИД Германии на русском языке выразил соболезнования россиянам в связи с терактом в Подмосковье. "Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье, ответственность за который взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство"*. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор – где бы подобные атаки ни совершались", - говорится в англоязычном аккаунте МИД ФРГ в соцсети Х. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении с соболезнованиями заговорила о версии причастности к теракту "Исламского государства"*.ЦОС ФСБ ранее указывало, что после теракта преступники продвигались на машине в сторону российско-украинской границы, "имели соответствующие контакты на украинской стороне". Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что на Западе знали заранее, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные этапируются в Москву.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва