https://ria.ru/20240323/terakt-1935367377.html

МЧС обновило список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС обновило список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МЧС обновило список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 21.00, в нем теперь 29 фамилий. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:04

2024-03-23T21:04

2024-03-23T21:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в "Крокусе" по состоянию на 21.00, в нем теперь 29 фамилий.Список со ссылкой на данные Минздрава России по состоянию на 21.00 мск размещен на официальном сайте ведомства.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

брянская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия