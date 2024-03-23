https://ria.ru/20240323/terakt-1935366332.html

Семье погибшего при теракте жителя Ярославской области дадут миллион рублей

Семье погибшего при теракте жителя Ярославской области дадут миллион рублей - РИА Новости, 23.03.2024

Семье погибшего при теракте жителя Ярославской области дадут миллион рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился выплатить миллион рублей семье жителя региона, погибшего при теракте в "Крокус сити холле", у мужчины... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:47

2024-03-23T20:47

2024-03-23T20:48

теракт в "крокус сити холле"

ярославская область

происшествия

россия

красногорск

владимир путин

михаил евраев

маргарита симоньян

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился выплатить миллион рублей семье жителя региона, погибшего при теракте в "Крокус сити холле", у мужчины остались двое детей, сообщили РИА Новости в областном министерстве труда и соцподдержки населения. По данным правительства Ярославской области, в "Крокусе" погиб житель региона Алексей Рудницкий. "Губернатором области принято решение об оказании материальной помощи семье погибшего - у Алексея остались двое несовершеннолетних детей. Выплата в размере 1 миллиона рублей в равных долях будет выплачена всем членам семьи", - сообщили в министерстве. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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