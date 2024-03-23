https://ria.ru/20240323/terakt-1935361009.html

Спасателям в "Крокусе" понадобится несколько суток для разбора завалов

Спасателям в "Крокусе" понадобится несколько суток для разбора завалов - РИА Новости, 23.03.2024

Спасателям в "Крокусе" понадобится несколько суток для разбора завалов

Спасателям в "Крокус сити холле" понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы после теракта, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:59

2024-03-23T19:59

2024-03-23T20:15

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

брянская область

андрей воробьев

владимир путин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спасателям в "Крокус сити холле" понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы после теракта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы", - заявил Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, сейчас сложность на объекте представляет доступ к стене, которую необходимо снести."Сейчас есть сложность — затруднен доступ к стене, которую необходимо снести. В ближайшее время подъедет специальная малая техника, которая поможет очистить доступ и обеспечит спасателям проход. Это поможет продолжить поисковую операцию", - отметил Воробьев.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:59 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T19:59 true PT1M18S

Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T19:59 true PT0M16S

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крокус, происшествия, россия, брянская область, андрей воробьев, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)