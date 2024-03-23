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Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:44 23.03.2024 (обновлено: 19:56 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935356229.html
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе", подчеркнув, что... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:44
2024-03-23T19:56
теракт в "крокус сити холле"
в мире
крокус
крокус сити холл
владимир путин
россия
башар асад
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад решительно осудил террористический акт в "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, крокус, крокус сити холл, владимир путин, россия, башар асад
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Крокус, Крокус Сити Холл, Владимир Путин, Россия, Башар Асад
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"

Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в подмосковном "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад решительно осудил террористический акт в "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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