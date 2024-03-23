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Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе", подчеркнув, что... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:44
2024-03-23T19:44
2024-03-23T19:56
теракт в "крокус сити холле"
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башар асад
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад решительно осудил террористический акт в "Крокус Сити Холл", подчеркнув, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа. Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Крокус, Крокус Сити Холл, Владимир Путин, Россия, Башар Асад
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в "Крокусе"
Асад в разговоре с Путиным решительно осудил теракт в подмосковном "Крокусе"