https://ria.ru/20240323/terakt-1935353625.html

Основная часть операции в "Крокусе" может закончиться в воскресенье

Основная часть операции в "Крокусе" может закончиться в воскресенье - РИА Новости, 23.03.2024

Основная часть операции в "Крокусе" может закончиться в воскресенье

Основную часть поисковой операции под завалами "Крокус Сити Холла", где накануне был совершен теракт, должны завершить в воскресенье, заявил губернатор... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:24

2024-03-23T19:24

2024-03-23T20:27

теракт в "крокус сити холле"

крокус

московская область (подмосковье)

брянская область

москва

россия

маргарита симоньян

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935351628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf47fedf28792b7a0c5ce688ede28822.jpg

КРАСНОГОРСК, 23 мар — РИА Новости. Основную часть поисковой операции под завалами "Крокус Сити Холла", где накануне был совершен теракт, должны завершить в воскресенье, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Он сообщил, что в субботу в 23:00 будет сделан технологический проем с западной стороны концертного зала, чтобы в течение следующих 12-14 часов максимально облегчить доступ к залу."Мы понимаем, что под завалами могут находиться погибшие, тела. Для этого нам нужно провести это мероприятие в течение ночи. Соответственно, завтрашний день должен быть, по сути, финальным, практически будет завершена поисковая операция", — сказал он журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле"."Она может продлиться еще какое-то время, но основная масса, мы видим, что силы и средства позволяют нам уже внести полную ясность", — добавил Воробьев.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами России, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

брянская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:24 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T19:24 true PT1M18S

Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта 2024-03-23T19:24 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, московская область (подмосковье), брянская область, москва, россия, маргарита симоньян, андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл