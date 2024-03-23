https://ria.ru/20240323/terakt-1935345102.html

Гендиректор ЮНЕСКО выразила солидарность с россиянами после теракта

Гендиректор ЮНЕСКО выразила солидарность с россиянами после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

Гендиректор ЮНЕСКО выразила солидарность с россиянами после теракта

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что в ужасе от теракта в подмосковном "Крокус сити холле", и выразила солидарность с российским народом. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:29

2024-03-23T18:29

2024-03-23T18:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

одри азуле

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ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что в ужасе от теракта в подмосковном "Крокус сити холле", и выразила солидарность с российским народом. "В ужасе от атаки, в результате которой десятки людей погибли и пострадали в концертном зале "Крокус сити холл" в пригороде Москвы. Я выражаю солидарность с жертвами, их близкими и всем российским народом", - написала она на своей странице в соцсети X. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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происшествия, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одри азуле