https://ria.ru/20240323/terakt-1935339893.html

Премьер Словакии назвал теракт в "Крокусе" варварским

Премьер Словакии назвал теракт в "Крокусе" варварским - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Словакии назвал теракт в "Крокусе" варварским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что по телефону выразил послу России в республике сочувствие, назвав теракт в Подмосковье варварским. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:56

2024-03-23T17:56

2024-03-23T17:56

теракт в "крокус сити холле"

словакия

россия

крокус сити холл

в мире

московская область (подмосковье)

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БРАТИСЛАВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что по телефону выразил послу России в республике сочувствие, назвав теракт в Подмосковье варварским."Сегодня утром я говорил по телефону с послом Российской Федерации в Словацкой Республике Игорем Братчиковым о вчерашнем теракте на окраине Москвы с огромными жертвами среди гражданского населения. Каждая страна в мире обязана сотрудничать в борьбе с терроризмом, кто бы ни страдал от его последствий, и именно в этом духе я предложил послу свое сотрудничество. В то же время от имени всего словацкого правительства я передал ему выражение солидарности и искреннего сожаления. Варварские теракты с десятками и даже сотнями жертв потрясают даже такие сильные и великие страны, какой, несомненно, является Российская Федерация", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданамиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

словакия

россия

московская область (подмосковье)

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словакия, россия, крокус сити холл, в мире, московская область (подмосковье)