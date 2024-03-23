Глава администрации Гонконга выразил соболезнования из-за атаки на "Крокус"

ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Глава специального административного района КНР Гонконг Джон Ли направил послание с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Генконсульство РФ в Гонконге в своем официальном Telegram-канале сообщило, что получило послание с соболезнованиями и словами поддержки от главы исполнительной власти специального административного района Джона Ли. "От имени Правительства Специального административного района Гонконг и жителей Гонконга позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям жертв", - приводит дипмиссия слова Джона Ли. Глава администрации Гонконга заявил, что мир потрясло известие об ужасном и заслуживающем осуждения террористическом акте в "Крокус сити холле", в результате которого погибло и пострадало много людей. "Пусть погибшие покоятся с миром, раненые быстро поправятся, а семьи и близкие жертв найдут утешение и поддержку. В это трудное время наши мысли вместе с народом России", - говорится в послании. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. Глава специального административного района КНР Гонконг Джон Ли направил послание с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.
Генконсульство РФ в Гонконге в своем официальном Telegram-канале сообщило, что получило послание с соболезнованиями и словами поддержки от главы исполнительной власти специального административного района Джона Ли.
"От имени Правительства Специального административного района Гонконг и жителей Гонконга позвольте мне выразить глубочайшие соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям жертв", - приводит дипмиссия слова Джона Ли.
Глава администрации Гонконга заявил, что мир потрясло известие об ужасном и заслуживающем осуждения террористическом акте в "Крокус сити холле", в результате которого погибло и пострадало много людей.
"Пусть погибшие покоятся с миром, раненые быстро поправятся, а семьи и близкие жертв найдут утешение и поддержку. В это трудное время наши мысли вместе с народом России", - говорится в послании.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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