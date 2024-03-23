https://ria.ru/20240323/terakt-1935332064.html

Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"

Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"

Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:14

2024-03-23T17:14

2024-03-23T17:14

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

московская область (подмосковье)

наталья комарова

крокус сити холл

крокус

олимпийские игры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила журналистам вице-президент кинофестиваля Мария Зверева. Акции памяти о жертвах теракта в "Крокус сити холле" прошли в субботу во всех городах и районах Югры. В Ханты-Мансийске возложить цветы к одному из главных памятников города – монументу "Бронзовый символ Югры" пришли губернатор ХМАО Наталья Комарова, жители региона и участники кинофестиваля "Дух огня". "Наши гости со всего мира абсолютно разделяют (траур). Выясняется, что в беде, несмотря на все противоречия, мир един. Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сюда к памятнику. Мы скорбим вместе против зла", - сказала Зверева. Церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" должна была пройти в субботу в Югре. В связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле" торжество и мероприятия культурной программы были отменены. Конкурсные кинопоказы пройдут без зрителей, а образовательные программы и мастер-классы в рамках мероприятия желающие смогут посетить в очно-заочной форме. По словам Зверевой, к настоящему моменту жюри кинофестиваля отсмотрело половину картин. "Мы все равно будем награждать победителей и выделять тех, кто лучше всего. То есть все, что связано с работой фестиваля, будет продолжаться. Потому что искусство – это дух, без которого трудно выдержать испытания", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

ханты-мансийск

московская область (подмосковье)

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T17:14 true PT1M18S

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ханты-мансийск, московская область (подмосковье), наталья комарова, крокус сити холл, крокус, олимпийские игры