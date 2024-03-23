Рейтинг@Mail.ru
Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:14 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935332064.html
Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"
Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"
Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T17:14
2024-03-23T17:14
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
московская область (подмосковье)
наталья комарова
крокус сити холл
крокус
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935314432_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_ed7a2ef56922dad1332bd617b5dd02f3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила журналистам вице-президент кинофестиваля Мария Зверева. Акции памяти о жертвах теракта в "Крокус сити холле" прошли в субботу во всех городах и районах Югры. В Ханты-Мансийске возложить цветы к одному из главных памятников города – монументу "Бронзовый символ Югры" пришли губернатор ХМАО Наталья Комарова, жители региона и участники кинофестиваля "Дух огня". "Наши гости со всего мира абсолютно разделяют (траур). Выясняется, что в беде, несмотря на все противоречия, мир един. Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сюда к памятнику. Мы скорбим вместе против зла", - сказала Зверева. Церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" должна была пройти в субботу в Югре. В связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле" торжество и мероприятия культурной программы были отменены. Конкурсные кинопоказы пройдут без зрителей, а образовательные программы и мастер-классы в рамках мероприятия желающие смогут посетить в очно-заочной форме. По словам Зверевой, к настоящему моменту жюри кинофестиваля отсмотрело половину картин. "Мы все равно будем награждать победителей и выделять тех, кто лучше всего. То есть все, что связано с работой фестиваля, будет продолжаться. Потому что искусство – это дух, без которого трудно выдержать испытания", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
ханты-мансийск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
2024-03-23T17:14
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935314432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3208043064582cbab0cd62fd5df27490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, московская область (подмосковье), наталья комарова, крокус сити холл, крокус, олимпийские игры
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Московская область (Подмосковье), Наталья Комарова, Крокус Сити Холл, Крокус, Олимпийские игры
Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"

Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской областиСтихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье
Стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта в Крокус сити холле в Подмосковье
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Рязанской области
Стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила журналистам вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.
Акции памяти о жертвах теракта в "Крокус сити холле" прошли в субботу во всех городах и районах Югры. В Ханты-Мансийске возложить цветы к одному из главных памятников города – монументу "Бронзовый символ Югры" пришли губернатор ХМАО Наталья Комарова, жители региона и участники кинофестиваля "Дух огня".
"Наши гости со всего мира абсолютно разделяют (траур). Выясняется, что в беде, несмотря на все противоречия, мир един. Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сюда к памятнику. Мы скорбим вместе против зла", - сказала Зверева.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" должна была пройти в субботу в Югре. В связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле" торжество и мероприятия культурной программы были отменены. Конкурсные кинопоказы пройдут без зрителей, а образовательные программы и мастер-классы в рамках мероприятия желающие смогут посетить в очно-заочной форме.
По словам Зверевой, к настоящему моменту жюри кинофестиваля отсмотрело половину картин. "Мы все равно будем награждать победителей и выделять тех, кто лучше всего. То есть все, что связано с работой фестиваля, будет продолжаться. Потому что искусство – это дух, без которого трудно выдержать испытания", - подчеркнула она.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскМосковская область (Подмосковье)Наталья КомароваКрокус Сити ХоллКрокусОлимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала