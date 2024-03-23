Гости фестиваля "Дух огня" почтили в Югре память жертв теракта в "Крокусе"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила журналистам вице-президент кинофестиваля Мария Зверева. Акции памяти о жертвах теракта в "Крокус сити холле" прошли в субботу во всех городах и районах Югры. В Ханты-Мансийске возложить цветы к одному из главных памятников города – монументу "Бронзовый символ Югры" пришли губернатор ХМАО Наталья Комарова, жители региона и участники кинофестиваля "Дух огня". "Наши гости со всего мира абсолютно разделяют (траур). Выясняется, что в беде, несмотря на все противоречия, мир един. Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сюда к памятнику. Мы скорбим вместе против зла", - сказала Зверева. Церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" должна была пройти в субботу в Югре. В связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле" торжество и мероприятия культурной программы были отменены. Конкурсные кинопоказы пройдут без зрителей, а образовательные программы и мастер-классы в рамках мероприятия желающие смогут посетить в очно-заочной форме. По словам Зверевой, к настоящему моменту жюри кинофестиваля отсмотрело половину картин. "Мы все равно будем награждать победителей и выделять тех, кто лучше всего. То есть все, что связано с работой фестиваля, будет продолжаться. Потому что искусство – это дух, без которого трудно выдержать испытания", - подчеркнула она.
Стихийный мемориал в Рязани в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участники международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", в том числе иностранные гости, почтили в Ханты-Мансийске память погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила журналистам вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.
Акции памяти о жертвах теракта в "Крокус сити холле" прошли в субботу во всех городах и районах Югры. В Ханты-Мансийске возложить цветы к одному из главных памятников города – монументу "Бронзовый символ Югры" пришли губернатор ХМАО Наталья Комарова, жители региона и участники кинофестиваля "Дух огня".
"Наши гости со всего мира абсолютно разделяют (траур). Выясняется, что в беде, несмотря на все противоречия, мир един. Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сюда к памятнику. Мы скорбим вместе против зла", - сказала Зверева.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" должна была пройти в субботу в Югре. В связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле" торжество и мероприятия культурной программы были отменены. Конкурсные кинопоказы пройдут без зрителей, а образовательные программы и мастер-классы в рамках мероприятия желающие смогут посетить в очно-заочной форме.
По словам Зверевой, к настоящему моменту жюри кинофестиваля отсмотрело половину картин. "Мы все равно будем награждать победителей и выделять тех, кто лучше всего. То есть все, что связано с работой фестиваля, будет продолжаться. Потому что искусство – это дух, без которого трудно выдержать испытания", - подчеркнула она.
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